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Пропавшая школьница из Тюмени могла приехать в Пензу — СКР

16:24 | 10.01.2020 | Общество

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Пенза, 10 января 2020. PenzaNews. 15-летняя жительница Тюмени, пропавшая в середине декабря, может находиться на территории Пензенской области. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального следственного управления СКР.

Пропавшая школьница из Тюмени могла приехать в Пензу — СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что днем 14 декабря 2019 года девушка вышла из дома на улице Мельникайте в Тюмени и уехала на попутном транспорте в Уфу, откуда отправилась в Ульяновск, где пробыла несколько дней.

«В настоящее время несовершеннолетняя может передвигаться на попутном транспорте в сторону Пензы, Москвы и Санкт-Петербурга», — добавляется в пресс-релизе.

В тексте предлагается жителям Пензенской области, располагающим информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщить ее координаты в следственное управление СКР по региону.

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