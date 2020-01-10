В Пензенской области заготовлено 85 кг семян сосны Общество

Пенза, 10 января 2020. PenzaNews. 85 кг семян сосны обыкновенной заготовлено в Пензенской области в 2019 году в ходе реализации проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«Из них 65 кг семян сосны с улучшенными наследственными свойствами», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что их заготовка проводилась на территории Чаадаевского и Кузнецкого лесничеств — семена прошли экспертизу, по результатам которой подтверждено их соответствие предъявляемым требованиям.

В министерстве добавили, что в лесничествах Пензенской области имеется свыше 1 тонны семян сосны обыкновенной, что полностью покрывает потребность в них.