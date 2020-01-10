Жительницу Пензы Домну Белкину поздравили со 100-летием Общество

Пенза, 10 января 2020. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин, мэр Андрей Лузгин и другие официальные лица поздравили заслуженного учителя РСФСР Домну Белкину со 100-летием в пятницу, 10 января.

Фото: пресс-служба администрации Пензы

Они передали ей поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Ивана Белозерцева, вручили цветы и памятные подарки.

«Ваш жизненный путь и добросовестный труд — пример для подражания молодому поколению. Доброго вам здоровья, мирного неба над головой, заботы и внимания близких!» — сказал Андрей Лузгин, обращаясь к юбилярше.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Домна Белкина родилась в Городищенском районе, в годы Великой Отечественной войны училась в вечерней школе, затем работала в Чаадаевке учителем начальных классов, а после этого продолжила трудиться в педагогической сфере в Мокшане.

Она награждена юбилейными медалями, знаком «Отличник народного просвещения».

Домна Белкина воспитала четверых детей. В настоящее время проживает в семье дочери.