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ФОТОРЕПОРТАЖ Строящийся цирк и территория вблизи него. Пенза, 10 января 2020 г.

Жительницу Пензы Домну Белкину поздравили со 100-летием

18:10 | 10.01.2020 | Общество

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Пенза, 10 января 2020. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин, мэр Андрей Лузгин и другие официальные лица поздравили заслуженного учителя РСФСР Домну Белкину со 100-летием в пятницу, 10 января.

Жительницу Пензы Домну Белкину поздравили со 100-летием

Фото: пресс-служба администрации Пензы

Они передали ей поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Ивана Белозерцева, вручили цветы и памятные подарки.

«Ваш жизненный путь и добросовестный труд — пример для подражания молодому поколению. Доброго вам здоровья, мирного неба над головой, заботы и внимания близких!» — сказал Андрей Лузгин, обращаясь к юбилярше.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Домна Белкина родилась в Городищенском районе, в годы Великой Отечественной войны училась в вечерней школе, затем работала в Чаадаевке учителем начальных классов, а после этого продолжила трудиться в педагогической сфере в Мокшане.

Она награждена юбилейными медалями, знаком «Отличник народного просвещения».

Домна Белкина воспитала четверых детей. В настоящее время проживает в семье дочери.

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