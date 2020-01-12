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Наталья Канцерова поздравила пензенских прокуроров с профессиональным праздником

11:10 | 12.01.2020 | Общество

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Пенза, 12 января 2020. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова поздравила работников ведомства с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 12 января.

Наталья Канцерова поздравила пензенских прокуроров с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Российская прокуратура имеет глубокие корни, уходящие в петровские времена. Почти три столетия стоит она на страже закона. За это время изменилось многое, но главными задачами прокуратуры неизменно остаются защита законных прав и интересов граждан, непримиримая борьба со всеми видами коррупции и преступности в государстве, обеспечение верховенства закона на всей территории России, ее единства и целостности», — отметила она.

Наталья Канцерова добавила, что служение своей стране требует самоотверженности и большого мужества.

«Благодаря вашей компетентности, порядочности, верности долгу удалось многое сделать для решения поставленных обществом и государством задач», — сказала прокурор региона.

Она выразила особую признательность ветеранам ведомства, которые передают свой опыт молодому поколению.

«В этот знаменательный день желаю всем вам и членам ваших семей крепкого здоровья, счастья и новых успехов в нелегком и ответственном труде на благо России!» — цитирует Наталью Канцерову пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

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