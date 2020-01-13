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В Пензенской области определены места крещенских купаний

13:23 | 13.01.2020 | Общество

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Пенза, 13 января 2020. PenzaNews. Места крещенских купаний, вблизи которых будут дежурить спасатели, полицейские и врачи, определены в Пензенской области.

В Пензенской области определены места крещенских купаний. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации главного управления МЧС России по региону, всего их насчитывается 40.

В Пензе будет действовать две официальные купели: на территории гостиничного комплекса «Русская охота» на улице Одоевского и на ГПЗ-24 в районе русла реки Суры.

Кроме того, крещенские купания планируются в микрорайоне «Город «Спутник» в Засечном, в Соловцовке, на пруду зоны отдыха «Лесная» в Заречном и ряде других мест.

В Пензенской области случаев провала людей под лед во время крещенских купаний в прошлые годы не зарегистрировано. Вместе с тем специалисты призывают соблюдать правила безопасности и отдавать предпочтение только оборудованным местам, где на Крещение будут дежурить спасатели.

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