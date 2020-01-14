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В пензенском управлении ЗАГС предложили «красивые» даты для свадьбы в 2020 году

15:30 | 14.01.2020 | Общество

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Пенза, 14 января 2020. PenzaNews. Представители управления ЗАГС по Пензенской области предложили будущим молодоженам несколько вариантов «красивых» дат для регистрации брака в 2020 году.

В пензенском управлении ЗАГС предложили «красивые» даты для свадьбы в 2020 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, особым спросом в текущем году пользуются 20 февраля и 20 августа, несмотря на то, что эти даты выпадают на четверг.

«Учитывая пожелания пензенцев, территориальные отделы ЗАГС готовы зарегистрировать браки в эти дни», — пояснили в региональном управлении записи актов гражданского состояния.

Помимо этого, у влюбленных есть возможность официально оформить свои отношения 29 февраля, поскольку 2020-й является високосным годом.

Кроме того, к «красивым» датам отнесены 20 марта, 20 мая, 6 и 20 июня, 7 и 8 июля, 8 августа, 9 сентября, 10 и 20 октября, 20 ноября и 12 декабря.

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