В пензенском управлении ЗАГС предложили «красивые» даты для свадьбы в 2020 году Общество

Пенза, 14 января 2020. PenzaNews. Представители управления ЗАГС по Пензенской области предложили будущим молодоженам несколько вариантов «красивых» дат для регистрации брака в 2020 году.

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По данным ведомства, особым спросом в текущем году пользуются 20 февраля и 20 августа, несмотря на то, что эти даты выпадают на четверг.

«Учитывая пожелания пензенцев, территориальные отделы ЗАГС готовы зарегистрировать браки в эти дни», — пояснили в региональном управлении записи актов гражданского состояния.

Помимо этого, у влюбленных есть возможность официально оформить свои отношения 29 февраля, поскольку 2020-й является високосным годом.

Кроме того, к «красивым» датам отнесены 20 марта, 20 мая, 6 и 20 июня, 7 и 8 июля, 8 августа, 9 сентября, 10 и 20 октября, 20 ноября и 12 декабря.