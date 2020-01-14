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В Пензе почтили память Алексея Кувшинова, погибшего в Чечне 25 лет назад

16:34 | 14.01.2020 | Общество

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Пенза, 14 января 2020. PenzaNews. Бойцы пензенского отряда мобильного особого назначения почтили память сотрудника ОМОНа Алексея Кувшинова, погибшего при исполнении служебного долга в Чечне 25 лет назад.

В Пензе почтили память Алексея Кувшинова, погибшего в Чечне 25 лет назад

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Руководство и личный состав управления Росгвардии по Пензенской области пришли к его могиле во вторник, 14 января, вместе с родными, близкими и бывшими сослуживцами бойца.

«Алексей Кувшинов — это пример человека, преданного своему избранному делу. Именно такие люди и могут выдерживать напряжение службы в ОМОН, проявлять смелость и решительность, способны рисковать собой ради достижения успеха, ради своих товарищей. Наша обязанность — помнить и чтить его подвиг, который не имеет срока давности», — отметил командир отряда мобильного особого назначения управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Алексей Шумилов.

После того, как священник отслужил панихиду, пришедшие на кладбище возложили цветы к памятнику.

11 января 1995 года бойцы пензенского ОМОНа во время спецоперации при штурме Грозного вели бой на улицах. Алексей Кувшинов в составе группы проводил зачистку зданий. Когда стало ясно, что на участке работает снайпер, который сдерживает действия бойцов, Алексей Кувшинов покинул укрытие и вызвал огонь на себя. Позиция снайпера была зафиксирована, но пензенец получил ранение, от которого спустя три дня скончался.

Указом президента России он награжден орденом Мужества посмертно. Алексей Кувшинов навечно зачислен в состав отряда.

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