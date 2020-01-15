Дмитрий Матушкин поздравил коллег с Днем образования Следственного комитета России Общество

Пенза, 15 января 2020. PenzaNews. Руководитель СУ СКР по Пензенской области генерал-майор юстиции Дмитрий Матушкин поздравил сотрудников ведомства с Днем образования Следственного комитета России, который отмечается в среду, 15 января.

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«Следователи Следственного комитета России выполняют возложенную на них государством работу по расследованию наиболее опасных и сложных преступлений, налоговых и экономических преступных схем, борьбе с организованной преступностью, коррупцией. Прежде всего усилия следователей направлены на раскрытие преступлений, привлечение к уголовной ответственности виновных лиц, возмещение причиненного ущерба, защиту конституционных прав и свобод граждан», — отметил он.

Дмитрий Матушкин добавил, что верность закону, самоотдача, принципиальность, ответственность и обостренное чувство справедливости позволяют представителям СКР успешно выполнять поставленные задачи.

Он выразил признательность ветеранам за многолетний самоотверженный труд и готовность передавать свой опыт молодому поколению.

«В этот праздничный день желаю сотрудникам следственного управления, ветеранам, коллегам из других регионов, вашим семьям крепкого здоровья, успехов и удачи во всех начинаниях, благополучия, поддержки близких и родных людей!» — цитирует Дмитрия Матушкина пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области.