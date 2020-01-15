Житель Пензы получил сутки ареста за комментарий в соцсети Общество

Пенза, 15 января 2020. PenzaNews. Наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки назначено 26-летнему жителю Пензы, который после размещения комментария в соцсети признан судом виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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«Отбывать его мужчина отправился сразу из зала суда», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в настоящее время комментарий, который был размещен интернет-пользователем в одной из групп в соцсети и был направлен на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам национальности, удален.