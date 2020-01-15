EN
18:06:37 Среда, 15 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы получил сутки ареста за комментарий в соцсети

12:06 | 15.01.2020 | Общество

Печать

Пенза, 15 января 2020. PenzaNews. Наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки назначено 26-летнему жителю Пензы, который после размещения комментария в соцсети признан судом виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Житель Пензы получил сутки ареста за комментарий в соцсети. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Отбывать его мужчина отправился сразу из зала суда», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в настоящее время комментарий, который был размещен интернет-пользователем в одной из групп в соцсети и был направлен на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам национальности, удален.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе обсудят реализацию положений послания президента России «Птичье молоко» в подарочной упаковке выпустят в Пензе ко Дню Победы
В Пензе для диагностики онкологии начали использовать новое оборудование за 70 млн. рублей Гражданин Таджикистана подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому в Мокшане
При пожаре в Башмаковском районе спасен мужчина В Старом Демкино при пожаре погибли козы и домашняя птица
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама