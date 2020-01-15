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В Пензенской области по программе развития сельских территорий построят 18 км дорог

12:28 | 15.01.2020 | Общество

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Пенза, 15 января 2020. PenzaNews. 18 км автомобильных дорог намечено построить в Пензенской области в 2020 году к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, предприятиям производства и переработки сельхозпродукции.

В Пензенской области по программе развития сельских территорий построят 18 км дорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минстроя региона, они будут обустроены в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014–2017 годы и на период до 2022 года» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2022 годы».

«Новые автодороги планируется построить на территории Вадинского, Каменского, Лунинского, Нижнеломовского, Пачелмского, Пензенского, Тамалинского и Земетчинского районов», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что за 2018 и 2019 годы в рамках подпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий Пензенской области построено 47 км дорог к общественно значимым объектам, производственным и перерабатывающим комплексам.

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