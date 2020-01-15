В Пензе проанализируют перспективы развития молодежного центра «Юность» Общество

Пенза, 15 января 2020. PenzaNews. Перспективы развития МБУ «Молодежный центр «Юность», действующего в здании на улице Карпинского в Пензе, будут проанализированы в ближайшее время. Соответствующее поручение дал мэр Андрей Лузгин.

Фото: Penza-gorod.ru

«Актуализируйте сметные расчеты для подготовки ремонта зала и крыши. Если необходимо, привлекайте управление капитального строительства города Пензы», — сказал он в ходе выездного совещания в муниципальном бюджетном учреждении, в котором приняли участие вице-мэр Владимир Попков и председатель комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков.

Андрей Лузгин также предложил рассмотреть вопрос о совершенствовании методов работы с молодежью.

«Мы должны предлагать молодому поколению ценности, которые бы они разделяли и считали нужными к ним стремиться. Нужно учитывать интересы современных подростков при организации их досуга», — пояснил глава администрации города.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, молодежный центр «Юность» на улице Карпинского работает с 1995 года. Ежегодно там проводится более 200 мероприятий. По итогам 2019 года общий охват составит 18 тыс. человек.