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Жительнице Пензы исполнилось 103 года

09:39 | 18.01.2020 | Общество

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Пенза, 18 января 2020. PenzaNews. Жительница Первомайского района Пензы, ветеран Великой Отечественной войны Анна Лагутина отметила свое 103-летие в минувшую пятницу, 17 января.

Жительнице Пензы исполнилось 103 года

Фото: пресс-служба администрации Пензы

С этой датой ее лично поздравили вице-мэр Пензы Владимир Попков, глава администрации Первомайского района города Лидия Белякова и другие представители власти.

Они поблагодарили ветерана за многолетний добросовестный труд и мирное небо, пожелали здоровья, заботы и внимания родных и близких, а также вручили благодарственное письмо, цветы и памятные подарки, сообщает пресс-служба мэрии.

Анна Сергеевна Лагутина родилась в Рязанской области 17 января 1917 года.

В годы Великой Отечественной войны работала продавцом в Москве, затем трудилась на заводе «Пензмаш» и других предприятиях.

Награждена юбилейными медалями Великой Отечественной войны.

Воспитала дочь, четырех правнуков и шесть праправнуков.

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