В Пензе суд взыскал 30 тыс. рублей с владельца двух алабаев, покусавших женщину Общество

Пенза, 18 января 2020. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы взыскал с владельца двух собак породы алабай 30 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу женщины, на которую те напали и укусили несколько раз.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте суда, инцидент произошел 14 августа 2019 года около одного из частных домовладений в черте города.

По мнению женщины, которая после случившегося обратилась в полицию, владелец собак не контролировал их выгул, в результате чего животные оказались вне огороженного участка без поводка и намордника, а также без присмотра.

В свою очередь ответчик, как установил суд, в день инцидента тоже обратился в полицию. Он пояснил, что во дворе его дома с участком арендованного леса, огороженном высоким забором, по территории которого свободно передвигаются собаки, самопроизвольно открылись ворота и алабаи выбежали на улицу, но через 20 минут вернулись.

Изучив материалы дела, в том числе заключение прокурора, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении требований женщины — та просила взыскать с владельца собак 50 тыс. рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.