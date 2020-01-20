В структуре пензенского отделения РГО создана геолого-палеонтологическая комиссия Общество

Пенза, 20 января 2020. PenzaNews. Геолого-палеонтологическая комиссия создана в структуре пензенского областного отделения Русского географического общества.

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Ее возглавил председатель пензенского районного отделения РГО, почетный полярник Павел Зайдфудим.

По его словам, палеонтологические исследования в регионе не ведутся и именно РГО предстоит заняться данным направлением.

«Практическое начало современных изысканий в этих важнейших научных областях мы положили еще летом 2017 года с организации экспедиции в Иссинский карьер. [...] Сегодня не в меньшей степени стоит вопрос и об организации экспедиции в бассейне реки Хопер», — сказал он.

Павел Зайдфудим выразил мнение, что необходимо дать адекватную оценку всем ресурсам области, включая недра.

«Разумеется, начинать следует с геологии и палеонтологии», — цитирует почетного полярника пресс-служба областного отделения РГО.