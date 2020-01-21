Жительнице Пензы Ольге Маркиной исполнился 101 год Общество

Пенза, 21 января 2020. PenzaNews. 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Ольге Маркиной, проживающей в Пензе.

Фото: Penza-gorod.ru

В минувший понедельник, 20 января, с днем рождения ее поздравили вице-мэр Владимир Попков, глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова и представители районного комплексного центра социальной помощи семье и детям.

Они поблагодарили Ольгу Маркину за многолетний добросовестный труд, вручили памятные подарки и пожелали крепкого здоровья.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Ольга Маркина является уроженкой Мокшанского района. Во время Великой Отечественной войны и в последующие годы работала в колхозе.

Она воспитала двоих детей, пятерых внуков, семерых правнуков и двоих праправнуков.

Награждена медалью «Материнская доблесть» III степени, юбилейными медалями Великой Отечественной войны.