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Под Пензой мужчина оштрафован на 20 тыс. рублей за уклонение от прохождения службы

13:58 | 21.01.2020 | Общество

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Пенза, 21 января 2020. PenzaNews. Судебный штраф в размере 20 тыс. рублей назначен в Бессоновском районе Пензенской области мужчине 1993 года рождения за уклонение от прохождения военной службы.

Под Пензой мужчина оштрафован на 20 тыс. рублей за уклонение от прохождения службы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в октябре 2018 года решением призывной комиссии Бессоновского района мужчина был призван на военную службу. Ему была вручена повестка на 28 ноября для отправки к месту прохождения службы. Однако в указанный день он без уважительных причин не явился в военный комиссариат по Бессоновскому и Мокшанскому районам», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что в ходе предварительного следствия мужчина полностью признал вину.

«По его словам, в конце ноября 2018 года он находился в гостях у родственников за пределами Пензенской области», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что от призывника поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера, которое удовлетворено судом.

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