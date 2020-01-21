Под Пензой мужчина оштрафован на 20 тыс. рублей за уклонение от прохождения службы Общество

Пенза, 21 января 2020. PenzaNews. Судебный штраф в размере 20 тыс. рублей назначен в Бессоновском районе Пензенской области мужчине 1993 года рождения за уклонение от прохождения военной службы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в октябре 2018 года решением призывной комиссии Бессоновского района мужчина был призван на военную службу. Ему была вручена повестка на 28 ноября для отправки к месту прохождения службы. Однако в указанный день он без уважительных причин не явился в военный комиссариат по Бессоновскому и Мокшанскому районам», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что в ходе предварительного следствия мужчина полностью признал вину.

«По его словам, в конце ноября 2018 года он находился в гостях у родственников за пределами Пензенской области», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что от призывника поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера, которое удовлетворено судом.