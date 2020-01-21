В Пензе проведено обучение интервьюеров выборочного наблюдения доходов населения Общество

Пенза, 21 января 2020. PenzaNews. Заместитель начальника отдела статистики труда, уровня жизни, образования и науки Пензастата Елена Сгибова провела обучение интервьюеров выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах.

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Как сообщает пресс-служба территориального органа Федеральной службы государственной статистики, 25 января интервьюеры отправятся в домохозяйства, которые были отобраны на федеральном уровне методом случайной выборки.

В Пензенской области опрос будет проведен на 26 участках наблюдения, 16 из которых расположены в городской местности, а еще 10 — в сельской. Всего наблюдением намечено охватить 624 домохозяйства.

Сбор данных будет осуществляться на основе личного опроса респондентов. Ответы на вопросы будут заноситься в специальную форму, в которой данные человека не указываются — анкетирование полностью конфиденциальное. Вместе с тем, как ожидается, результаты наблюдения позволят получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей.

Обследование будет проводиться до 7 февраля.

Каждый интервьюер должен иметь при себе служебное удостоверение установленного образца и паспорт.