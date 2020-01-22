В Пензе обсудят нехватку мест для общения молодежи в зимнее время Общество

Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. Проблема нехватки мест для общения подростков и молодежи в зимнее время будет поднята в ходе ближайшего заседания совета профилактики при министерстве образования Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

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Решение обсудить этот вопрос принято по итогам рейда, участники которого посетили торгово-развлекательные центры «Коллаж», «Ритэйл Парк», «Квадрат», а также ТЦ «Ашан» и «Восток», где пообщались с пензенцами в возрасте от 13 до 19 лет.

Большинство опрошенных школьников и студентов сказали, что занимаются в кружках и секциях, но у них остается свободное время, когда хочется просто пообщаться с друзьями, но подходящих мест нет, поэтому они собираются в торговых центрах.

Кроме того, молодые люди высказали пожелания по созданию дополнительных мест для занятий спортом и по организации дискотек в школах.