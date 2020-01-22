В Пензе жилищные сертификаты вручены 30 молодым семьям Общество

Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. 30 молодых семей, в которых в течение 12 месяцев со дня заключения брака родился первенец, получили жилищные сертификаты в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в центре культуры и досуга Пензы в среду, 22 января.

Фото: Pnzreg.ru

«Сертификаты можно направить на покупку квартиры, строительство дома или погашение ипотечного кредита, чтобы создать условия для более комфортной семейной жизни. Это наша региональная программа, средства Пензенской области», — пояснил губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к собравшимся.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за период реализации соответствующей программы в 2011 году в Пензе жилищные сертификаты получили 1 тыс. 244 молодые семьи. На эти цели из областного бюджета выделено 335 млн. рублей. Приобретено 48 тыс. кв. метров жилья.

Ожидается, что в 2020 году в Пензе жилищные сертификаты получат 111 семей.