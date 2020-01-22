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Жилищные сертификаты в связи с рождением первенца за год получат 365 пензенских семей

20:59 | 22.01.2020 | Общество

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Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. Жилищные сертификаты, дающие право на выплату в размере 328 тыс. рублей, планируется предоставить в Пензенской области в 2020 году 365 молодым семьям, в которых в течение 12 месяцев после заключения брака родился первенец. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

Жилищные сертификаты в связи с рождением первенца за год получат 365 пензенских семей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2019 году право на социальную выплату предоставлено 274 семьям», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что размер направляемых на данные цели денежных средств из бюджета региона увеличен с 89,7 млн. рублей в прошлом году до почти 120 млн. рублей в текущем.

В министерстве обратили также внимание на то, что с 1 января 2020 года жилищный сертификат можно использовать в том числе для оплаты процентной ставки по ипотечному кредиту, однако имеется ряд ограничений.

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