Губернатор призвал пензенцев отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса Общество

Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал жителей региона на время отказаться от поездок в Китай из-за вспышки коронавируса.

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«Жителям Пензенской области рекомендую воздержаться от посещения КНР, а также стран Юго-Восточной Азии», — сказал он в ходе совещания с представителями сферы здравоохранения и образования, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 23 января.

По словам Ивана Белозерцева, основная задача на данный момент — «не дать инфекции попасть в регион и здесь распространиться».

С этой целью он поручил организовать обследование лиц, прибывающих из Китая.

«У нас есть бизнес-миссии, есть студенты, которые обучаются в наших вузах», — отметил губернатор.

Как сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, в медучреждениях региона выделены палаты, имеются необходимые лекарства и оборудование для специфического лечения подобных заболеваний.

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По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 21 января в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного новым коронавирусом 2019-nCoV: 287 — в Китае, два — в Таиланде, по одному — в Японии и Южной Корее, включая четыре с летальным исходом. На данный момент известно о 15 зараженных медработниках, очевидна передача вируса от человека к человеку.

Роспотребнадзор принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу Российской Федерации.

В ежедневном режиме организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой. Отработан алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию. Проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание.