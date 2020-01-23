Активисты ОНФ призвали обеспечить безопасность на дороге, ведущей в Зарю Общество

Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в мэрию и МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» с просьбой привести дорогу, ведущую в микрорайон Заря, в соответствие с современными требованиями безопасности.

Фото: Onf.ru

«Жители просят установки светофора, «лежачих полицейских», знаков ограничения скорости у детского сада. Их требования вполне закономерны. Мы приехали сюда, и, действительно, микрорайон кажется не просто неухоженным, но и небезопасным. По нашей информации, на пешеходном переходе у остановки «Улица Мясникова» уже были ДТП с участием пешеходов», — сообщил глава исполкома ОНФ в Пензенской области Сергей Мельников.

По его мнению, обустройство единственной дороги, ведущей в удаленный от центра Пензы район, «не выдерживает никакой критики».

«Такое ощущение, что делали ее второпях, а затем забыли, что необходимо доработать», — цитирует Сергея Мельникова пресс-служба Общероссийского народного фронта.