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Активисты пензенских школьных лесничеств за год посадили 12 тыс. деревьев

10:03 | 24.01.2020 | Общество

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Пенза, 24 января 2020. PenzaNews. Активисты школьных лесничеств высадили 12 тыс. саженцев древесно-кустарниковых пород на площади 10 га в 2019 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минлесхоза.

Активисты пензенских школьных лесничеств за год посадили 12 тыс. деревьев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наибольшую активность проявили школьные лесничества из Сердобского, Мокшанского, Шемышейского, Кузнецкого и Лопатинского районов», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что за 12 месяцев учащиеся посеяли семена лесных растений на площади 1,6 га, заготовили 444 кг лесосеменного сырья, а также соорудили и развесили более 350 кормушек для птиц.

«Представители школьных лесничеств принимали активное участие во всероссийских акциях и мероприятиях», — пояснили в министерстве.

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