Пенза присоединилась к акции «Блокадный хлеб» Общество

Пенза, 24 января 2020. PenzaNews. Пенза присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая призвана напомнить о том, через что пришлось пройти жителям Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ее рамках на улицах города, в учреждениях культуры и образования, в магазинах, а также на железнодорожном вокзале «Пенза-I» организованы тематические площадки, на которых можно увидеть детские рисунки и информационные материалы, посвященные блокаде.

Всем желающим предлагается взять с собой листовку, на которой приводятся сведения, связанные с событиями, произошедшими в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Также участникам акции вручают по 125 граммов хлеба как напоминание о 872 днях блокады Ленинграда, царившем там голоде и стойкости местных жителей.

Одна из таких площадок организована на улице Московской, где в качестве волонтеров работают сотрудники центра культуры и досуга.

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор ЦКиД Евгений Шилов, акция нашла живой отклик у пензенцев: многие останавливаются, расспрашивают о мероприятиях, проводимых в рамках Года памяти и славы, делятся семейными историями, а также берут кусочек хлеба для себя и своих близких.

По словам собеседника агентства, хлеб изготовлен в Пензе по современной рецептуре.

Для удобства каждый кусочек упакован в полиэтиленовый пакет.

Акция продлится по 27 января включительно, когда будет отмечаться 76-я годовщина снятия блокады Ленинграда. В Пензе памятные мероприятия пройдут у мемориала на Западной поляне.