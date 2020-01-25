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Очередной этап проекта «А мы из Пензы! Наследники победителей» стартует 5 февраля

11:08 | 25.01.2020 | Общество

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Пенза, 25 января 2020. PenzaNews. Старт муниципальному этапу проекта «А мы из Пензы! Наследники победителей», который станет третьим по счету после классного и школьного, будет дан 5 февраля в Шемышейском районе, где пройдет торжественное мероприятие «Память горя сурова, память славы жива». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Очередной этап проекта «А мы из Пензы! Наследники победителей» стартует 5 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Эстафету торжественных событий примет Башмаковский район, где 6 февраля состоится патриотический фестиваль «Наследники победителей», — пояснили в ведомстве, добавив, что затем мероприятия, посвященные Году памяти и славы пройдут в других районах области.

В пресс-службе уточнили, что муниципальный этап завершится в Пензе 24 апреля, а в мае — в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — состоится итоговый гала-концерт с участием представителей всех районов области.

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