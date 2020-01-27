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В Пензенской области объявлен конкурс видеороликов на тему противодействия мошенничеству

16:25 | 27.01.2020 | Общество

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Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Конкурс видеороликов, посвященных способам противодействия различным видам мошенничества, организован управлением МВД РФ по Пензенской области и региональным отделением Волго-Вятского главного управления Банка России.

В Пензенской области объявлен конкурс видеороликов на тему противодействия мошенничеству. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Творческое состязание, получившее название «#СтопМошенник», будет проводиться среди школьников и студентов.

Свои работы продолжительностью не более 3 минут они должны представить в оргкомитет не позднее 13 марта.

Конкурсная комиссия будет оценивать содержание, творческий замысел, оригинальность и качество видеороликов. Положение о конкурсе, в котором подробно изложены условия участия в нем и требования к работам, направлено в адрес образовательных организаций.

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