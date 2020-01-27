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На реализацию нацпроекта «БКАД» в Пензенской области в 2019 году направили 1,9 млрд. рублей

17:36 | 27.01.2020 | Общество

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Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. 1,9 млрд. рублей направлено на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в Пензенской области в 2019 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

На реализацию нацпроекта «БКАД» в Пензенской области в 2019 году направили 1,9 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего в 2019 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог потрачено более 6 млрд. рублей», — уточнил он в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания в киноконцертном зале «Пенза» в понедельник, 27 января.

Глава региона добавил, что в 2020 году необходимо отремонтировать и построить не менее 600 км дорог.

«При этом нужно использовать самые современные [...] технологии», — отметил Иван Белозерцев.

По его словам, за последние 5 лет в Пензенской области проведены работы по ремонту, реконструкции и строительству примерно 3 тыс. км дорог, что стало абсолютным рекордом за последние 30 лет.

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