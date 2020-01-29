В Заречном за три года для муниципального перевозчика приобретено пять автобусов Общество

Заречный, 29 января 2020. PenzaNews. Пять новых автобусов приобретено для муниципального предприятия «Автотранс» за счет средств бюджета Заречного Пензенской области за последние три года. Об этом сообщил глава города.

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«Это, конечно, мало, но мы исходили из тех средств, которые мы можем на это потратить», — сказал он в ходе встречи с журналистами.

По словам Олега Климанова, планируется дальнейшее обновление автобусного парка «Автотранса».

«Мы изучаем федеральные и региональные программы, в которые можно войти. Наиболее доступная для нас — программа, по которой мы можем закупать автобусы на газомоторном топливе. Сейчас определяем количество автобусов, которое нам необходимо, готовим заявку, чтобы в эту программу войти», — цитирует Олега Климанова управление общественных связей Заречного.