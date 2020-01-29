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В Заречном за три года для муниципального перевозчика приобретено пять автобусов

12:45 | 29.01.2020 | Общество

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Заречный, 29 января 2020. PenzaNews. Пять новых автобусов приобретено для муниципального предприятия «Автотранс» за счет средств бюджета Заречного Пензенской области за последние три года. Об этом сообщил глава города.

В Заречном за три года для муниципального перевозчика приобретено пять автобусов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это, конечно, мало, но мы исходили из тех средств, которые мы можем на это потратить», — сказал он в ходе встречи с журналистами.

По словам Олега Климанова, планируется дальнейшее обновление автобусного парка «Автотранса».

«Мы изучаем федеральные и региональные программы, в которые можно войти. Наиболее доступная для нас — программа, по которой мы можем закупать автобусы на газомоторном топливе. Сейчас определяем количество автобусов, которое нам необходимо, готовим заявку, чтобы в эту программу войти», — цитирует Олега Климанова управление общественных связей Заречного.

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