В Пензе осужденные изготовят обувь почти на 3,5 млн. рублей Общество

Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №1 в Пензе, приступили к исполнению госконтракта на производство обуви стоимостью почти 3,5 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Пензенской области

«Осужденные изготовят ботинки и сапоги комбинированные, полуботинки летние для спецконтингента мужского пола и тапочки», — сказали в ведомстве, уточнив, что заказ рассчитан на 3,5 тыс. пар обуви.

В УФСИН отметили, что в 2019 году осужденные произвели обувь для нужд уголовно-исполнительной системы почти на 3 млн. рублей, а также для коммерческих организаций более чем на 1 млн. рублей.

«На обувном участке в прошлом году было трудоустроено 40 работников из числа спецконтингента», — сказали в пресс-службе.