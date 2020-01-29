EN
18:01:12 Среда, 29 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе осужденные изготовят обувь почти на 3,5 млн. рублей

14:21 | 29.01.2020 | Общество

Печать

Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №1 в Пензе, приступили к исполнению госконтракта на производство обуви стоимостью почти 3,5 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

В Пензе осужденные изготовят обувь почти на 3,5 млн. рублей

Фото: пресс-служба УФСИН России по Пензенской области

«Осужденные изготовят ботинки и сапоги комбинированные, полуботинки летние для спецконтингента мужского пола и тапочки», — сказали в ведомстве, уточнив, что заказ рассчитан на 3,5 тыс. пар обуви.

В УФСИН отметили, что в 2019 году осужденные произвели обувь для нужд уголовно-исполнительной системы почти на 3 млн. рублей, а также для коммерческих организаций более чем на 1 млн. рублей.

«На обувном участке в прошлом году было трудоустроено 40 работников из числа спецконтингента», — сказали в пресс-службе.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области в 2019 году в ДТП погибли более 200 человек Врач прокомментировал состояние здоровья хоккеистов китайского клуба, прибывших в Пензу
В Пензенской области начали вручать медали к 75-летию Великой Победы В Пензе три школьника стали победителями регионального этапа олимпиады по экологии
Пензенские абоненты «Ростелекома» увидят «Семью Сопрано» в переводе Гоблина В Пензенской области в 2019 году удалось восстановить права 836 обманутых дольщиков
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама