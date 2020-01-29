В Пензе суд взыскал с банка в пользу клиента деньги, списанные со счета без его ведома Общество

Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы взыскал с одного из банков в пользу клиента свыше 84 тыс. рублей, которые были списаны без его ведома со счета зарплатной карты.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, инцидент произошел 5 октября 2018 года: в тот день за одну минуту равными суммами 347 платежами со счета держателя карты было списано более 93 тыс. рублей в качестве оплаты неких услуг, при этом данные операции мужчиной не проводились, SMS от кредитно-финансового учреждения об их подтверждении на его телефон не поступало.

«8 октября 2018 года истец обратился в банк с претензией о незаконном списании денежных средств», — сказал собеседник агентства.

По его словам, впоследствии организация, которой были перечислены деньги, вернула истцу 500 рублей, а банк — 8 тыс. 700 рублей.

«По факту хищения денежных средств мужчина обратился в правоохранительные органы. 18 октября было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», — добавил представитель суда.

Он отметил, что при рассмотрении дела ответчик не представил доказательств законности списания денег со счета клиента.

В итоге, помимо суммы в более чем 84 тыс. рублей, с банка в пользу держателя карты были взысканы: штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — около 43 тыс. рублей, компенсация морального вреда — 1 тыс. рублей, а также расходы на оплату юридических услуг — 3 тыс. рублей.

Решение было обжаловано в Пензенский областной суд, который оставил его без изменения.