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В Пензенской области начали вручать медали к 75-летию Великой Победы

16:29 | 29.01.2020 | Общество

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Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. Первая в Пензенской области церемония вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» состоялась в среду, 29 января.

В Пензенской области начали вручать медали к 75-летию Великой Победы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Приглашения на церемонию, организованную в стенах губернаторского дома Пензы, получили более 30 человек — ветераны, участники, инвалиды войны, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла, но по состоянию здоровья смогли прийти не все.

«Сегодня мы имеем еще одну возможность поклониться Вам [..] за тот великий подвиг, который Вы совершили», — сказал губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к присутствующим.

Он отметил, что жители Пензенской области внесли большой вклад в победу и восстановление экономики страны в последующие годы.

Глава региона поблагодарил ветеранов за мужество и пригласил их на предстоящие торжества по случаю 9 Мая.

Первыми в Пензенской области юбилейные медали получили Александр Балакшин, Степан Терешкин, Анатолий Епифанов, Михаил Пахомов, Николай Тащаев, Екатерина Тараканова, Владимир Хнаев, Сания Янбикова, Вера Баканова, Александр Волков, Валентина Голодяева, Любовь Доронина, Яткерь Сабитов, Алексей Шульман, Владимир Керханаджев, Михаил Заединов, Александр Кормишин, Алексей Петрунин, Михаил Рискин, Василий Голдобин, Леонид Дмитриев, Генриэта Уварова, Александр Панфилов, Федор Степанов, Валентин Малышев, Василий Тайков, Александр Сырыков, Дмитрий Лазарев, Эльвира Королева и Нина Малова.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства Пензенской области, всего медали к 75-летию Великой Победы планируется вручить 11 тыс. 731 жителю региона.

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