Посетителям пензенской библиотеки представили книгу «В тылу герои не забыты» Общество

Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Презентация книги «В тылу герои не забыты», призванной устранить пробелы в имеющейся информации о воинах Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях и похороненных на территории Пензенской области, состоялась в центральной городской публичной библиотеке имени В.Г. Белинского в Пензе в четверг, 30 января.

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С новым изданием, выпущенным при поддержке Фонда президентских грантов, читателей познакомила председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова. Также в презентации принял участие ее заместитель Вадим Матюшин.

Они поделились информацией о том, как проходила работа над книгой и каких результатов удалось добиться.

Как сообщается на сайте МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы», по итогам встречи несколько экземпляров передано в фонды городских библиотек.