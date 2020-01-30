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Сергей Родионов возглавил следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР

18:59 | 30.01.2020 | Общество

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Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Подполковник юстиции Сергей Родионов назначен руководителем следственного отдела по Октябрьскому району Пензы СУ СКР. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Сергей Родионов возглавил следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Родионов Сергей Васильевич окончил Саратовскую государственную академию права.

В 2004 году начал службу в должности следователя прокуратуры Октябрьского района Пензы. Впоследствии был назначен на должность старшего следователя.

С 2008 года — референт отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Пензенской области.

С 2008 по 2012 годы был заместителем руководителя бессоновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области, с 2012 года возглавлял данный отдел.

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