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Максим Шикин возглавил бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СКР

08:56 | 31.01.2020 | Общество

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Пенза, 31 января 2020. PenzaNews. Майор юстиции Максим Шикин назначен руководителем бессоновского межрайонного следственного отдела СУ СКР. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Максим Шикин возглавил бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СКР

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Шикин Максим Евгеньевич окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского.

С 2008 по 2011 годы состоял в должности следователя нижнеломовского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Пензенской области.

В 2011 году был назначен следователем бессоновского межрайонного следственного отдела СУ СКР, в 2011 — криминалистом, в 2012 — заместителем руководителя отдела.

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