Полицейские помогли встретиться сестрам, которых война разлучила 78 лет назад Общество

Челябинск, 31 января 2020. PenzaNews. Челябинские полицейские после обращения жительницы Пензы помогли встретиться двум сестрам, которые потеряли связь друг с другом во время Великой Отечественной войны.

Фото: Mvdmedia.ru

«В дежурную часть ОМВД России по Агаповскому району Челябинской области обратилась жительница города Пензы, которая сообщила, что ее мать Юлия Павловна Харитонова 1928 года рождения ищет свою старшую сестру Розу. Женщина попросила полицейских помочь им и пояснила, что сестры потерялись в 1942 году в Сталинграде во время эвакуации после бомбежки. В имеющихся базах данных такой человек не значился, и оперативники начали изучать всю информацию, которая могла бы помочь в розыске», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что на сайте одной из телепрограмм сотрудники правоохранительных органов обнаружили похожую историю разлуки, однако дата рождения и имя отличались от указанных в обращении.

«В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили, что заявительница из Пензы действительно указала неверные сведения со слов своей пожилой мамы, которая в силу возраста забыла полное имя своей сестры Розалины и называла ее Розой, а также ошиблась с годом рождения, назвав 1927 год вместо 1926-го», — пояснила Ирина Волк.

По ее словам, оперативники установили связь с обеими женщинами, после чего предположение, что они могут быть родственницами, подтвердилось.

«Так люди, которые были разлучены войной в юности, долгие 78 лет не терявшие надежду на встречу, нашли друг друга. На днях в Челябинске состоялась их долгожданная встреча», — сказала официальный представитель МВД России.