В Тамале мужчина осужден за неуплату алиментов на сумму более 1 млн. рублей Общество

Тамала, 2 февраля 2020. PenzaNews. Житель рабочего поселка Тамала Пензенской области признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», из-за долга по алиментам в размере более 1 млн. рублей.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Тамалинского районного суда, еще 31 марта 2009 года мировой судья вынес судебный приказ о взыскании с мужчины алиментов на содержание несовершеннолетних детей в размере одной второй части всех видов заработка ежемесячно.

По его словам, впоследствии граждан был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», однако по-прежнему не перечислял денег, а также не предпринимал мер по официальному трудоустройству.

«В результате противоправных действий мужчины за ним образовалась общая задолженность по алиментам в размере 1 млн. 173 тыс. 93 рублей 51 копейки по состоянию на 20 ноября 2019 года», — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что житель Тамалы признал свою вину.

«Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства», — сказал представитель суда, добавив, что приговор пока не вступил в законную силу.