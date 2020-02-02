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Умерла Нинель Новосельцева

13:03 | 02.02.2020 | Общество

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Пенза, 2 февраля 2020. PenzaNews. Почетный гражданин Пензы, член городского совета ветеранов, председатель кадровой комиссии обкома КПРФ Нинель Новосельцева скончалась на 84-м году жизни.

Умерла Нинель Новосельцева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Она самоотверженно служила людям и партии. До последних дней продолжала принимать активное участие в жизни пензенского областного отделения КПРФ», — говорится в некрологе, размещенном на сайте обкома Коммунистической партии России.

В нем отмечается, что в советские годы Нинель Новосельцева внесла заметный вклад в создание и развитие знаковых для Пензы объектов, в числе которых дворец пионеров, кинотеатр «Октябрь», музей одной картины и другие.

«Нинель Александровна Новосельцева всегда оставалась с партией, даже в самые трудные времена. В сентябре 1991 года, когда Коммунистическая партия Советского Союза была уже запрещена, она вошла в состав организационной группы, предназначенной для работы партии в особых условиях. [...] В ноябре 1991 года после регистрации Социалистической партии трудящихся Нинель Александровна Новосельцева была избрана членом бюро. Долгие годы она являлась первым секретарем пензенского горкома и вторым секретарем обкома КПРФ. С 2007 по 2008 годы, после смерти первого секретаря обкома КПРФ Бориса Федоровича Зубкова, Нинель Александровна была руководителем областного комитета КПРФ. С 2010 года она возглавляла кадровую комиссию обкома КПРФ», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что Нинель Новосельцева проводила большую общественную работу, выступала инициатором благотворительных мероприятий, была удостоена множества государственных и партийных наград, являлась отличником народного просвещения РСФСР и кавалером ордена «Знак Почета».

«Нинель Александровна навсегда останется в наших сердцах. Мы вспоминаем о ней с глубоким уважением. В нашей памяти она всегда добрая и отзывчивая, чуткая, обязательная и строгая в делах и труде, стойкая и непримиримая с идеологическими врагами», — подчеркивается в некрологе.

Место и время прощания с покойной станут известны позднее.

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