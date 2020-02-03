В Пензенской области лишившимся крова погорельцам будут выплачивать 150 тыс. рублей Общество

Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Единовременная материальная помощь в размере 150 тыс. рублей будет предоставляться отдельным категориям граждан, утратившим имущество в результате пожара.

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В соответствии с порядком, который утвержден постановлением регионального правительства, право на нее имеют малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Пензенской области.

При этом полностью утраченное жилье должно быть для гражданина и членов его семьи единственным местом жительства. Также обязательно соблюдение ряда других требований, в числе которых — неполучение материальной помощи по этому же поводу за счет средств резервного фонда правительства Пензенской области.

Данный порядок будет применяться в отношении домов, утраченных владельцами в результате пожаров в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.