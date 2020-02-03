В Пензе стартовал прием заявок на участие в проекте «75 дней до Победы. Пост №1» Общество

Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Жители Пензенской области в возрасте 14 лет и старше могут подать заявку на участие в проекте «75 дней до Победы. Пост №1», в рамках которого будут отобраны кандидаты для несения вахты памяти у монумента воинской и трудовой славы пензенцев в период с 25 февраля по 9 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется в положении о реализации проекта, модератором которого является многофункциональный молодежный центр Пензенской области, прием заявок продлится по 30 апреля.

Подать их можно лично или по электронной почте.

При этом организаторы оставили за собой право отказать в приеме заявки.