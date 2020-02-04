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Массовые мероприятия в Заречном отменены из-за гриппа

16:10 | 04.02.2020 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Санитарно-противоэпидемическая комиссия Заречного Пензенской области приняла решение об отмене массовых мероприятий на неопределенный срок в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

Массовые мероприятия в Заречном отменены из-за гриппа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Массовые мероприятия в Заречном мы отменяем, чтобы по возможности защитить наших жителей. Однако оснований для того, чтобы вводить карантин в детских садах и школах, пока нет», — отметил глава города Олег Климанов в ходе заседания комиссии, состоявшегося во вторник, 4 февраля.

Как сообщает управление общественных связей города, на сегодняшний день занятия в школах из-за болезни пропускают около 17% учащихся, при этом карантин вводится тогда, когда отсутствует 30%.

На прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболели 915 человек, более 70% из них — дети.

Только за один день — понедельник, 3 февраля — зарегистрировано 360 заболевших детей.

По последним данным, в Заречном лабораторно подтверждено 88 случаев гриппа.

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