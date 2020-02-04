81-ю годовщину со дня образования Пензенской области отметили концертом Общество

Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине со дня образования Пензенской области, состоялось в киноконцертном зале «Пенза» во вторник, 4 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Перед его началом в фойе учреждения культуры прошла презентация районов области. Посетители познакомились с творческими коллективами и продукцией местных производителей. Большая часть экспозиции была посвящена ремеслам и народным промыслам.

В ходе официальной части к собравшимся обратились представители власти, которые обозначили основные результаты социально-экономического развития региона.

Также были подведены итоги областного смотра-конкурса художественной самодеятельности учреждений культуры «Пою тебе, мой Сурский край». Победителям вручены сертификаты на комплекты звуковой аппаратуры.