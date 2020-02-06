В Пензе 7 февраля пройдут торжества, посвященные Дню российской науки Общество

Пенза, 6 февраля 2020. PenzaNews. Торжества, посвященные Дню российской науки, пройдут в Пензе накануне праздника, 7 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского государственного университета (ПГУ), в этот день в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского будет организована выставка научных достижений региона.

«В этом году свои разработки представят вузы и ведущие промышленные предприятий Пензенской области», — сказали в ПГУ.

В пресс-службе добавили, что во время официальной церемонии будут объявлены имена лучших ученых региона в нескольких номинациях.

«Представители вузов и предприятий Пензенской области получат заслуженные награды и денежные премии», — пояснили в университете.

День российской науки учрежден указом президента России Бориса Ельцина от 7 июня 1999 года. Отмечается ежегодно 8 февраля.