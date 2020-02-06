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Замгенпрокурора и пензенский губернатор обсудили вопросы соблюдения прав граждан

15:30 | 06.02.2020 | Общество

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Пенза, 6 февраля 2020. PenzaNews. Соблюдение прав граждан стало главной темой рабочей встречи заместителя генерального прокурора России Сергея Зайцева и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, состоявшейся в Пензе в четверг, 6 февраля.

Замгенпрокурора и пензенский губернатор обсудили вопросы соблюдения прав граждан

Фото: Pnzreg.ru

«Разговор был посвящен вопросам соблюдения в Пензенской области трудовых прав граждан, своевременности выплаты заработной платы, обеспечения занятости населения, защиты прав участников долевого строительства жилья», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Генпрокуратуры России.

В нем добавляется, что отдельное внимание было уделено предотвращению давления на бизнес.

После встречи Сергей Зайцев принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Пензенской области, в ходе которого рассмотрены итоги работы за 2019 год.

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