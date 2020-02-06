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В Пензе 20 человек награждены медалями к 75-летию Великой Победы

17:45 | 06.02.2020 | Общество

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Пенза, 6 февраля 2020. PenzaNews. Двадцать человек — ветераны, участники войны, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла — получили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в ходе церемонии, состоявшейся в центре культуры и досуга Пензы в четверг, 6 февраля.

В Пензе 20 человек награждены медалями к 75-летию Великой Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Годы идут, поэтому нам очень дорого, что здесь присутствуют люди, которые ковали Победу и помнят те дни. Мы ценим подвиги советских солдат и трудовой подвиг тех, кто работал в тылу. Все мы в огромном долгу перед вами», — сказал заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков, обращаясь к собравшимся.

Он пожелал приглашенным крепкого здоровья.

«Пусть любимые люди всегда будут рядом, а мы постараемся сделать все возможное, чтобы государство и общество не забывало о вашем подвиге», — добавил Сергей Волков.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, всего планируется вручить 3,6 тыс. юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Церемонии пройдут во всех районах города.

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