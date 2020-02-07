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Фонд «Золотая капля» за 2019 год собрал почти 2,5 млн. рублей

15:53 | 07.02.2020 | Общество

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Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Благотворительный фонд «Золотая капля», созданный сотрудниками завода «Азия Цемент» более четырех лет назад, за 2019 год собрал почти 2,5 млн. рублей пожертвований. Об этом в интервью ИА «PenzaNews» сообщила президент фонда Инна Назарова.

Фонд «Золотая капля» за 2019 год собрал почти 2,5 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я могу привести данные в динамике: в 2015–2016 году, согласно обобщенной статистике, было собрано 654 тыс. 790 рублей. Вообще для благотворительных фондов Пензы это хорошие деньги. Уже в 2017-м фонд собрал почти миллион — это 940 тыс. 300 рублей. В 2018 году — 2 млн. 216 тыс. рублей, а в 2019-м — почти 2,5 млн. рублей», — сказала собеседница агентства.

«Что касается количества удовлетворенных заявок, поступивших в благотворительный фонд «Золотая капля», то все началось с 16 ребят, которым была оказана помощь в 2015–2016 годах. Сегодня у нас на попечении уже 32 ребенка, которым мы помогли», — добавила она.

Инна Назарова напомнила, что фондом проводятся различные акции и мероприятия, которые охватывают большое количество детей.

«Например, в конце прошлого года мы вручили подарки головинщинской школе-интернату в Каменском районе. Они каждый год обращаются к нам с просьбами. В этом году попросили спортинвентарь», — пояснила руководитель фонда.

Благотворительный фонд «Золотая капля» создан сотрудниками завода «Азия Цемент», действующего в Никольском районе Пензенской области, 12 ноября 2015 года.

Фонд оказывает посильную адресную помощь тяжелобольным детям, нуждающимся в лечении и реабилитации, а также интернатам, социальным учреждениям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, «Золотая капля» активно участвует в организации различных мероприятий, направленных на поддержку детей.

Завод «Азия Цемент» перечисляет в благотворительный фонд «Золотая капля» часть средств от продажи каждого мешка цемента. Ежемесячные пожертвования делают более 350 сотрудников предприятия, считающих своим долгом помогать детям.

Полная версия интервью с Инной Назаровой будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» 8 февраля.

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