Многодетные семьи Пензенской области получат удостоверения Общество

Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Специальные удостоверения для подтверждения статуса многодетных семей будут введены в Пензенской области.

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В связи с этим в ходе 27-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в пятницу, 7 февраля, внесены изменения в отдельные региональные законы.

Как сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан, полномочиями по выдаче удостоверений наделяются органы местного самоуправления, в связи с чем муниципальным образованиям будут перечисляться соответствующие субвенции.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время в Пензенской области проживают 9 тыс. 262 многодетные семьи.

Выдача им удостоверений обойдется бюджету примерно в 1,9 млн. рублей: стоимость изготовления одного бланка с вкладышем составляет 40 рублей, трудозатраты по приему документов, вводу информации в автоматизированную базу данных, оформлению бумаг и выдаче оценены в 170 рублей.