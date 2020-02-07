Пензенское УМВД подготовило фильм о раскаявшихся наркосбытчиках Общество

Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Фильм о раскаявшихся наркосбытчиках снят в Пензе силами сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Сергей Щеткин.

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«Возможность легкого и быстрого заработка, который в условиях непростой социально-экономической обстановки предлагают оптовики в интернете, затягивает в преступный бизнес молодежь, которая абсолютно не осознает тяжесть последствий. В этой связи нами подготовлен видеофильм, содержащий интервью с реальными наркосбытчиками, задержанными на территории области, с их поздними раскаяниями», — сказал он, выступая с отчетом о деятельности органов и подразделений внутренних дел Пензенской области за 2019 год в ходе 27-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 7 февраля.

Сергей Щеткин добавил, что с министерством образования Пензенской области планируется проработать вопрос о демонстрации данного фильма во всех учебных заведениях региона.

«Возможно, это кого-то убережет от необдуманных поступков», — отметил он.