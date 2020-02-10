Игорь Белов поздравил сотрудников и ветеранов пензенского СОБРа с 27-летием отряда Общество

Пенза, 10 февраля 2020. PenzaNews. Начальник управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Игорь Белов поздравил сотрудников и ветеранов СОБРа с 27-летием со дня образования специального отряда быстрого реагирования.

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«На протяжении всех этих лет личный состав отряда демонстрирует стойкость, самоотверженность, верность присяге и закону. Ваше высокое профессиональное мастерство вселяет уверенность и спокойствие в граждан России, вызывает у них гордость и уважение к сотрудникам спецназа Росгвардии», — подчеркнул он.

Игорь Белов добавил, что борьба с терроризмом и бандитизмом, защита и спасение людей являются для бойцов СОБРа повседневной работой, которую они выполняют с честью, не щадя своих сил, а зачастую и жизни.

«Особенно это проявляется при выполнении служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе, где сотрудники отряда прошли суровую школу мужества и вписали множество новых героических страниц в летопись боевого пути пензенского СОБРа. К великому сожалению, в борьбе с преступностью мы несем потери, и в этот день склоняем головы перед светлой памятью офицеров, павших при исполнении служебного долга», — отметил начальник управления.

Он пожелал сотрудникам дальнейших успехов в службе.

«Счастья, здоровья вам и вашим близким», — цитирует Игоря Белова пресс-служба регионального ведомства.