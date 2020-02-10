Белозерцев высказался за очистку фасадов зданий от безвкусной и непонятной рекламы Общество

Пенза, 10 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев высказался за очистку фасадов зданий от безвкусной и непонятной рекламы.

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«Я тоже за то, чтобы меньше было рекламы безвкусной, непонятной. [...] Конечно, это задача, которая стоит перед муниципальным образованием. Нужно решать эту проблему. В этой связи я просил бы, чтобы архитектурное сообщество еще больше объединилось, вместе работало по этой проблеме. И предпринимателям, например, нужно предлагать [размещать] современную рекламу, рекламу, которая бы не портила здания, а украшала бы здания, и чтобы эта реклама «работала» не только днем, но и в ночное время. Такая задача поставлена», — сказал Иван Белозерцев в ходе онлайн-трансляции в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 10 февраля.

Глава региона также обратил внимание на то, что необходимо сохранять исторические здания и приводить их в порядок, а ремонт таких объектов осуществлять строго в соответствии с концепцией, прошедшей согласование в установленном порядке.