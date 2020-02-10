EN
20:51:43 Понедельник, 10 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Белозерцев высказался за очистку фасадов зданий от безвкусной и непонятной рекламы

14:17 | 10.02.2020 | Общество

Печать

Пенза, 10 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев высказался за очистку фасадов зданий от безвкусной и непонятной рекламы.

Белозерцев высказался за очистку фасадов зданий от безвкусной и непонятной рекламы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я тоже за то, чтобы меньше было рекламы безвкусной, непонятной. [...] Конечно, это задача, которая стоит перед муниципальным образованием. Нужно решать эту проблему. В этой связи я просил бы, чтобы архитектурное сообщество еще больше объединилось, вместе работало по этой проблеме. И предпринимателям, например, нужно предлагать [размещать] современную рекламу, рекламу, которая бы не портила здания, а украшала бы здания, и чтобы эта реклама «работала» не только днем, но и в ночное время. Такая задача поставлена», — сказал Иван Белозерцев в ходе онлайн-трансляции в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 10 февраля.

Глава региона также обратил внимание на то, что необходимо сохранять исторические здания и приводить их в порядок, а ремонт таких объектов осуществлять строго в соответствии с концепцией, прошедшей согласование в установленном порядке.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области за три дня задержаны около 50 нетрезвых водителей Жительнице Пензы Татьяне Максимовой исполнилось 100 лет
Пензенская область намерена нарастить объемы экспорта продукции АПК Кузнецк присоединится к акции «Лес Победы»
Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области остается ниже эпидпорога Заявка пензенской журналистки стала 200-й, поданной на конкурс «Вместе в цифровое будущее»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама