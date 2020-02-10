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Жительнице Пензы Татьяне Максимовой исполнилось 100 лет

17:46 | 10.02.2020 | Общество

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Пенза, 10 февраля 2020. PenzaNews. 100 лет исполнилось жительнице Пензы, ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Максимовой в понедельник, 10 февраля.

Жительнице Пензы Татьяне Максимовой исполнилось 100 лет

Фото: администрация Ленинского района Пензы

С вековым юбилеем ее поздравил заместитель главы администрации Ленинского района Пензы Александр Максимов, который зачитал поздравление президента России Владимира Путина и пожелал долгожительнице крепкого здоровья.

По информации администрации Ленинского района, Татьяна Максимова является уроженкой села Атмис. В 1938 году она переехала в Пензу и начала работать на велозаводе. В годы Великой Отечественной войны собирала боеприпасы для фронта. В 1950 году перешла на завод «Химмаш», в 1961 — на «ВЭМ». С 1970 года на пенсии. Награждена юбилейными медалями Великой Отечественной войны.

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